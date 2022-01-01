Львицы из Николаевского зоопарка, которых отправили в Африку, уже осваиваются на новом месте

Трое львиц из Николаевского зоопарка уже прибыли в Южно-Африканскую республику.

Соответствующее видео, как львицы бегают и осваиваются по новой территории, опубликовали работники благотворительного фонда «Нейтон».

Как известно, отправка животных состоялась 11 января. Транспортировкой львиц занимается благотворительный фонд «Нейтон». Симбу, Илану и Гермиону, которые родились в Николаевском зоопарке, отправили в реабилитационный центр Симбогна Гейм Парк в Южно-Африканской республике. Там они будут жить в полусвободных условиях.

Напомним, как в николаевском зоопарке призвали не делать фото с краснокнижными орланами, чтобы не помогать бизнесу «черных фотографов».