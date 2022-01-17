В Казахстане хотят переименовать столицу Нур-Султан, с улиц снимают таблички с именем Назарбаева

В Казахстане после массовых протестов по всей стране начали пропадать таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает «KazTag».

Так, на мраморной табличке перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице пропало название фонда – надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory».

Пропало указание авторства Назарбаева и под выложенной «золотом» цитатой в зале совещаний в здании полиции в Алматы – это заметили на фото с совещания с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Несмотря на ударные темпы восстановительных работ, которые в эти дни продолжаются в Алматы, не спешат городские власти восстанавливать и таблички с именем Назарбаева на одноименном проспекте.

Петиция о возвращении столице Казахстана прежнее название – Астана, ранее обрушила казахстанский сайт, на котором была размещена. Петицию подписали 80 тысяч человек. Помимо возврата столице прежнего названия, подписанты просят «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».

Напомним, во время протестов и беспорядков снесли памятник Назарбаеву в Талдыкоргане.