В Мукачево думают над проектом городских общественных туалетов, дизайнеры назвали их «Кусты»

В Мукачево представили проект общественных туалетов, который дизайнеры назвали «Кусты».

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на архитектора Андрея Луцу.

- Это инициатива команды небезразличных архитекторов, дизайнеров, маркетологов. Есть идея зеленых уборных, которые можно установить в центре и микрорайонах города. Сейчас вынесли ее на общественное обсуждение, а дальше будем подавать проект на градсовет, - рассказал Луца.

По его словам, это должны быть небольшие здания каркасного типа, проветриваемые и полуоткрытые. Уборные будут иметь зеленые фасады (обсаженные зелеными кустами или лианами), которые будут гармонично дополнять окружающую среду города. Их можно быстро построить.

Андрей Луца отметил, что сейчас в городе недостаточно общественных туалетов. По градостроительным нормам предусмотрен один общественный туалет на 1 тысячу жителей.

Пока общественные активисты привлекают местных жителей и власть к обсуждению проекта. Речь идет о том, как лучше содержать туалеты, как строить, чтобы не было неприятного запаха. Также рассматривают вопросы оплаты – устанавливать ли турникеты, чтобы платить за вход в туалет через приложение.

Напомним, ранее в Южной Корее оборудовали общественный туалет, который платит своим посетителям и перерабатывает отходы.