КНДР снова испытывает ракеты, этим обеспокоились США и Южная Корея

Утром в понедельник, 17 января, Северная Корея провела четвертые за месяц испытания ракеты. Две баллистические ракеты были запущены в океан у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом сообщает «Европейская правда».

"Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал ракеты, выпущенные из аэропорта Сунан в 8.50 и 8.54 соответственно, и что они пролетели около 380 километров на высоте 42 км. По словам информированного источника, ракеты летели с максимальной скоростью 5 махов, что в пять раз превышает скорость звука", - сказано в сообщении.

Представитель Министерства обороны Южной Кореи заявил, что разведывательные органы Юга и США анализируют детали запусков.

Как известно, 5 января в КНДР запустили нечто похожее на баллистическую ракету. Это первый запуск снаряда из Северной Кореи с октября 2021 года.