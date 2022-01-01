В Николаеве расширяют систему ливневой канализации – работы проводятся в микрорайоне Соляные

Работники КП «ЭЛУ автодорог» продолжает расширять существующую систему ливневой канализации Николаев.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Уже начаты работы по ПГУ в микрорайоне Соляные. Общая протяженность новой ветви составляет 600 метров.

«Закуплены и находятся на базе КП трубы диаметром 400мм и все необходимые элементы для работ. На данном участке запланирована установка 9 дождевых колодцев», - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в два этапа: от ТЦ Metro до ТЦ Магеллан и от ТЦ Магелан до переулка Парусного.

Напомним, как в октябре 2021 года в Николаеве на Намыве прокладывали новую магистраль ливневых коллекторов.