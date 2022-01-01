Полярники со станции «Академик Вернадский» увидели в Антарктиде волны высотой 60 сантиметров из-за извержения вулкана в Тонга

Украинские полярники в Антарктиде зафиксировали последствия извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихом океане.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, извержение вулкана сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды.

Так, 15 января в 17 часов UTC на станции «Академик Вернадский», расположенной в более чем 7800 км от места извержения, ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом.

«Волна дошла до нас высотой 60 сантиметров, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом», - рассказал метеоролог Александр Надточий.

Отмечается, что украинские полярники, в то время продолжавшие откапывать от снега дорожку на причал Jetty, также заметили необычное колебание вод.

«Более того, были зафиксированы «прыжки» атмосферного давления, отраженные на соответствующем графике. Ведь мощный взрыв вулкана можно сравнить с открытием бутылки шампанского. В момент извержения у жерла распространяется взрывная волна, которая по мере понижения энергии через несколько десятков километров превращается в звуковую, а через сотни и тысячи км переходит в колебание атмосферного давления, которое и улавливают чувствительные датчики. Кстати, такие же атмосферные изменения были зарегистрированы и на Украине, и даже на Аляске», - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана – цунами накрыло архипелаг Тонга.