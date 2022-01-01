«2022 год - переходный период и штрафов не будет»: В Минобороны призвали украинок не спешить с постановкой на воинский учет

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинки пока могут не спешить становиться на воинский учет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Маляр, прямо сейчас женщины не должны идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы), ведь в течение 2022 года продлится переходный период.

«Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных с военно-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит», - отметила замминистра.

Она добавила, что в течение 2022 года штрафы за избежание постановки на военный учет не будут взиматься. К тому же изучается вопрос внесения изменений относительно штрафов.

«Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и «цифровизация» тех процессов, которые возможно перевести в онлайн», - сообщила Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины, женщинам почти ста гражданских профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах. В ВСУ заявили, что украинские женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года.

Также главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил, что в настоящее время «речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию».