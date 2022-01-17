Дания выделяет Украине €22 миллиона на укрепление обороноспособности

Правительство Дании выделяет более 22 миллионов евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Эта программа направлена на укрепление устойчивости Украины, а также ее способности преодолевать последствия войны на Донбассе. Кроме того, средства должны быть использованы для поддержки военной реформы в Украине и укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании.

"В настоящее время Украине грозит масштабное и абсолютно неприемлемое наращивание военного присутствия России вблизи украинской границы. Я только что побывал на линии соприкосновения и своими глазами увидел, насколько серьезно этот конфликт повлиял на украинский народ. Правительство Дании не будет стоять в стороне", - заявил глава министерства иностранных дел королевства Эппе Куфуд.

По словам Еппе Куфуда, этим поступком Дания предоставляет четкий сигнал солидарности с Украиной.

"Украинский народ должен знать, что он не один в своей борьбе за суверенитет и независимость", - подчеркнул он.

Программа помощи Украине была представлена в тот же день, когда Куфуд посетил линию прикосновения на Донбассе. Одна из ее целей - "улучшение диалога между людьми с обеих сторон линии столкновения для содействия урегулированию конфликта и примирению в регионе".

На сайте МИД Дании отмечается, что нынешний пакет помощи является новым этапом программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. Из выделенных правительством королевства 22 миллиона евро 10,75 миллиона евро выделило МИД Дании и 11,3 млн евро – минобороны.

Комментируя выделение помощи Украине, министерша обороны Дании Трине Брамсен заявила:

"Мы наблюдаем агрессивное наращивание военного присутствия на границе Украины, это подтвердилось во время моего недавнего визита в эту страну. Мы должны поддержать Украину и ее право быть демократической страной. Именно поэтому мы сейчас расширяем вклад Дании в реформы украинских сил безопасности".

Напомним, что ранее США выделили Госпогранслужбе Украины 24,5 миллиона долларов на усиление северной и восточной границ.