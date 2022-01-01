Сенкевич по примеру Филатова намекнул на проблемы пивной, которая обрезала ели, но там показали заключение ДЖКХ, что деревья «в нормальном состоянии»

В понедельник, 17 января, в Николаеве перед входом в пивной магазин «Дрофа» по улице Спасская, 47/3 появился бетонный блок, также возле магазина зафиксировали порывы водопровода. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал это стечением обстоятельств за то, что владельцы магазина не высадили на прежнем месте новые елки, верхушки которых были спилены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что ранее для магазина арендовали помещение на проспекте Центральном. А верхушки деревьев перед фасадом спилил, чтобы было лучше видно вывеску магазина. По словам Александра Сенкевича, руководство магазина после общественного резонанса пообещало высадить новые деревья. Но этого не произошло, а магазин просто переехал по другому адресу, «забрав с собой яркую вывеску, стоившую елкам верхушек».

«Теперь магазин разместился в центре города. К счастью, хоть растущие перед ним платаны уцелели. Сегодня у них, по стечению обстоятельств, перед входом появился бетонный блок. Еще, похоже, прямо возле магазина зафиксировали порывы водопровода, так что коммунальщикам придется разрывать тротуар. А вы знаете, как долго у нас иногда зарывают подобные разрытия», - отметил мэр.

Также он добавил, что от магазина все-таки ждут закупки новых елок, а место и время высадки деревьев он попросил согласовать с Департаментом ЖКХ.

Отметим, что на странице пивного магазина в Facebook размещен документ от Департамента ЖКХ, в котором сказано, что специалисты управления экологии ДЖКХ вместе с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Восточного округа во время выезда по адресу: проспект Центральный, 122/9 установили, что три елки находятся в удовлетворительном состоянии и удалению не подлежат. То есть высаживать на этом месте новые деревья нет необходимости.

Как известно, в пивном магазине заявили, что спиленные в центре Николаева деревья были не в надлежащем состоянии, но пообещали высадить новые.

Напомним, как в Днепре по указанию мэра Филатова замуровали бетонными блоками наливайку, имеющую лицензию от ГФС. Такую практику он применял не к одной незаконной наливайке или самогонными точками, которые продавали алкоголь даже детям.