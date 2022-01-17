Накануне Крещения спасатели обследовали акваторию Нижней Набережной Николаева.
Об этом сообщается на сайте городского совета.
«Чтобы погружение горожан было безопасно, специалисты в водолазном снаряжении тщательно осмотрели и очистили дно от посторонних предметов. Находок, как и каждый год, было немало: бутылки, ветки, камни, металлолом и даже старый ботинок», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день праздника спасательная группа до 15:00 будет дежурить у маленькой лестницы на Нижней Набережной и при необходимости помогать людям, чтобы предотвратить травмирование.
Металлолом, стеклянные бутылки и обувь: Николаевские водолазы обследовали дно реки Ингул перед Крещением
Напомним, николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение:
– Набережная «Яхт-клуба».
– Зона отдыха в районе базы СК «Динамо».
– Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова.
– Береговая линия «Намыва», около бара «Ковбой».
– Пляж «Стрелка».
– Пляж «Локомотив».
– «Родник» по улице торговой, которая находится в Корабельном районе.
– Зона отдыха «Маяк» на улице Менделеева, что находится в Корабельном районе.
– Пляж «Чайка» в Корабельном районе.
– Береговая линия около водной станции в районе Нефтебазы.