Накануне Крещения спасатели обследовали акваторию Нижней Набережной Николаева.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Чтобы погружение горожан было безопасно, специалисты в водолазном снаряжении тщательно осмотрели и очистили дно от посторонних предметов. Находок, как и каждый год, было немало: бутылки, ветки, камни, металлолом и даже старый ботинок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день праздника спасательная группа до 15:00 будет дежурить у маленькой лестницы на Нижней Набережной и при необходимости помогать людям, чтобы предотвратить травмирование.

Металлолом, стеклянные бутылки и обувь: Николаевские водолазы обследовали дно реки Ингул перед Крещением

Напомним, николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение:

