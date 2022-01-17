Металлолом, стеклянные бутылки и обувь: Николаевские водолазы обследовали дно реки Ингул перед Крещением

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17.01.2022 15:46

Накануне Крещения спасатели обследовали акваторию Нижней Набережной Николаева.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Чтобы погружение горожан было безопасно, специалисты в водолазном снаряжении тщательно осмотрели и очистили дно от посторонних предметов. Находок, как и каждый год, было немало: бутылки, ветки, камни, металлолом и даже старый ботинок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день праздника спасательная группа до 15:00 будет дежурить у маленькой лестницы на Нижней Набережной и при необходимости помогать людям, чтобы предотвратить травмирование.

Металлолом, стеклянные бутылки и обувь: Николаевские водолазы обследовали дно реки Ингул перед Крещением

Напомним, николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение:

– Набережная «Яхт-клуба».

– Зона отдыха в районе базы СК «Динамо».

– Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова.

– Береговая линия «Намыва», около бара «Ковбой».

– Пляж «Стрелка».

– Пляж «Локомотив».

– «Родник» по улице торговой, которая находится в Корабельном районе.

– Зона отдыха «Маяк» на улице Менделеева, что находится в Корабельном районе.

– Пляж «Чайка» в Корабельном районе.

– Береговая линия около водной станции в районе Нефтебазы.

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