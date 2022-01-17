Почти все сайты правительства Украины возобновили работу, но на них идут DDOS-атаки

Почти все правительственные сайты, пострадавшие от кибератаки, которая произошла в пятницу 14 января, возобновили свою работу. Однако на некоторые из пострадавших государственных информационных ресурсов идут DDOS-атаки.

Об этом сообщает Госспецсвязь в своем Telegram.

На сегодняшний день ведется работа над восстановлением остальных государственных ресурсов, а также параллельно проверяется информация касательно версии использования программы-вайпера, уничтожающая данные.

«Уже сейчас можно утверждать о значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности», - сказано в сообщении.

Также Госспецсвязь отметила, что сейчас отрабатывается версия о supply chain attack с использованием уязвимостей OctoberCMS и Log4j.

«Начиная с пятницы, фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов с целью достоверного установления источника происхождения атаки», - добавили в службе.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 января, неизвестные взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На некоторых сайтах начали публиковать сообщения о сливе персональных данных граждан Украины. Аналитики выдвинули предположение, что к масштабной хакерской атаке может быть причастна Россия, через два дня Минцифры заявило, что все улики указывают на это.