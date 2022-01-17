Опыт Мариуполя: Сенкевич после передачи КП «Парки» всех скверов поставил туда руководить экс-директора «Мариупольавтодора», уволенного из-за коррупции

Новым директором КП «Николаевские парки» стал мариуполец Дмитрий Чучмай, которого уволили с прежнего места работы из-за коррупционного скандала.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил начальник управления коммунальной собственности Мкртыч Мкртчян.

Дмитрий Чучмай заступил на должность сегодня, 17 января. Конкурс на замещение вакантной должности не проводился. Мэр Александр Сенкевич лично заключил договор с новым директором.

Согласно его декларации, как кандидата на должность директора «Николаевские парки», он проживает с женой и сыном. На пополам с сыном владеет жилым домом в Мариуполе на 70,7 квадратных метров. Также в совместной собственности с сыном (25% и 75% соответственно) у него имеется квартира в Мариуполе. На жену записана еще одна квартира площадью 76,8 квадратных метров.

В собственности Дмитрия Чучмая имеется две легковушки: Mazda cx-9 2020 года выпуска, которую он купил за 1 миллион 403 тысячи гривен, и ВАЗ 2010 года выпуска за 48 тысяч гривен. Его супруга пользуется автомобилем Raven r2 2017 года выпуска за 200 тысяч гривен, а сын - GELLY MR-7151A 2014 года, который обошелся в 105 тысяч гривен.

Дмитрий указал, что ему принадлежит ООО «Системный инжиниринг», которое занимается строительством и дорожными работами. При этом он и его семья не задекларировали никаких сбережений, счетов в банке и денежных активов.

До апреля 2021 года он был директором коммунального коммерческого предприятия «Мариупольавтодор», где заработал за прошлый год 43 тысячи гривен, от профсоюза он получил 200 гривен, еще 90 тысяч гривен он заработал в ООО «Вайт».

Отметим, местные СМИ Мариуполя писали, что 26 марта 2021 года мэр Мариуполя уволил Дмитрия Чучмая с должности директора «Мариупольавтодор», а также еще двух начальников предприятия из-за коррупционных фактов. Установлено, что на предприятии по сговору лиц завышались цены на асфальтобетонное покрытие и формировались неоформленные остатки.

Добавим, что какое-то время обязанности директора на предприятии исполнял заместитель директора Александр Брыжатый, который является фигурантом дела по хищению 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади. Мэр Сенкевич поставил его курировать тендерные закупки на КП «Парки». В Едином государственном реестре на портале Министерства юстиции он до сих пор значится и.о. директора «Николаевские парки».

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Депутаты Николаевского горсовета с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг. Отметим, что в Николаевской мэрии на условиях лизинга собираются закупить почти 40 единиц спецтехники для КП – перечень должны утвердить депутаты на сессии.