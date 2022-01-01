Из-за участившихся ложных минирований: В Николаеве три школы и муниципальный коллегиум с 18 января переходят на «дистанционку»

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании учреждений.

Об этом сообщает управление образования.

Как известно, в Николаеве неизвестные продолжают терроризировать детей ложными минированиями школ.

Речь идет о четырех учебных учреждениях, а именно школе №3, 20, 46 и Муниципальном коллегиуме имени Чайки.

Помимо этого, ученики 5-11 классов школы №40 будут учиться дистанционно в связи с ремонтными работами в учреждении (18-19 января 2022).

Напомним, в СБУ призвали граждан сохранять спокойствие в связи с увеличением сообщений о псевдоминированиях

Как известно, уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным. Последующие дни также поступали подобные сообщения, которые в итоге не подтверждались.