Телескоп Хаббл сфотографировал галактику в созвездии Паруса

Космический телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 3318 , которая находится в созвездии Паруса примерно в 115 световых годах от Земли.

Об этом сообщается на сайте телескопа.

«Несмотря на свой безмятежный вид, в NGC 3318 произошло впечатляющее астрономическое явление – гигантская сверхновая, впервые обнаруженная астрономом-любителем в 2000 году. Из-за удаленности галактики от Земли исходная сверхновая должна была вспыхнуть примерно в 1885 году», - сообщили астрономы.

Напомним, ранее астрономы показали фото галактики, в которой произошло сразу две вспышки сверхновых звезд.