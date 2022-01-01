Суд по иску Федоровой временно запретил Николаевскому облсовету проводить конкурс на место директора «инфекционки»

Суд временно запретил Николаевскому областному совету организовывать конкурс для выбора директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». Такое решение суд принял в рамках иска бывшей руководительницы больницы Светланы Федоровой.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, заявление обеспечении иска Федоровой рассматривали в Ленинском райсуде. Оно подано в рамках иска об отмене решения об увольнении Светланы Федоровой с поста директора коммунального некоммерческого предприятия.

Представитель заявительницы Владимир Тимошин ссылался на то, что предметом иска является оспаривание правомерности досрочного расторжения трудового договора с истцом и увольнение Федоровой с должности, такие меры обеспечения иска как запрет Николаевского областного совета объявлять конкурс, совершать какие-либо действия, направленные на проведение конкурса на замещение должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и являются соразмерными заявленным требованиям; не обуславливают фактическое разрешение спора по существу; является адекватным и эффективным способом обеспечения иска. Неприменение мер обеспечения иска при наличии для этого оснований само по себе может повлечь невозможность или усложненность при исполнении судебного решения, что являлось бы нарушением права на справедливое судебное разбирательство и эффективное средство юридической защиты по содержанию статей 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку исполнение решения суда является неотъемлемой частью судебного разбирательства.

«Суд считал, что заявление об обеспечении иска в достаточной степени обосновано необходимостью обеспечения иска, истцом изложены свои доводы о возможности наступления неблагоприятных последствий в случае необеспечения иска, а указанные истцом основания и вид обеспечения иска взаимосвязаны с предъявленными требованиями, а избранный истцом вид обеспечения иска не нарушает прав и охраняемых законом интересов ответчика, следовательно заявление подлежит удовлетворению. Заявление удовлетворено», – говорится в сообщении.

Также в суде сообщили, что исковое заявление Федоровой к КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и Николаевскому облсовету о признании незаконным и отмене приказов об увольнении и восстановлении на работе поступило в суд 14 января. Автоматизированной системой документооборота суда определен председательствующий судья – Анна Микульшина.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.