Непогода на Николаевщине: Водители жалуются на обледеневшие трассы

В Николаеве и области во вторник, 18 января, выпал небольшой снег. В связи с погодными условиями движение на некоторых участках дороги затруднено.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как известно, ночью по всей Николаевской области наблюдались осадки в виде снега. Температура воздуха продолжает колебаться от минусовых меток до плюсовых. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Информация постоянно обновляется...

8:55 Как сообщают водители, на проспекте Героев Украины от остановки «Мельничная» до остановки «Школьная» на дороге также замечается гололед, из-за чего движение в направлении улицы Пушкинской затруднено.

8:43 На ЭЛУ Автодорог Николаева сообщили, что в 2:00 техника дежурной службы начала обрабатывать автодороги реагентами для предотвращения образования гололеда.

По состоянию на 6:30 работало четыре единицы техники и один погрузчик. Использовано 35 тонн противогололедной смеси.

8:34 В социальных сетях водители сетуют, что некоторые участки дороги обледенели. Например, на трассах Н-11, М-14 (как в направлении Херсона, так и в сторону Одессы). Тем временем в Николаеве ситуация не критичная, на магистральных улицах проезжаемость есть.