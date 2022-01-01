«Лучшее признание нашей кропотливой работы от ОПЗЖ»: Нардеп Негулевский обвинил замглавы облсовета Фроленко в пиаре на ремонте дорог за деньги Госбюджета

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил заместителя главы Николаевского областного совета Владимира Фроленко от «Оппозиционной платформы – За жизнь» в пиаре на ремонте дорог за средства Госбюджета.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, помните месседжи от ОПЗЖ по Президентской программе «Большая стройка»? Ну вот эти апокалиптические «у нас ничего не будет», «зачем пиариться», «это все замыливание глаз» и все такое. Судя по всему, лидер оппозиции Николаевщины - господин Фроленко решил, так скажем, возглавить, потому что не может победить. И вместо того, чтобы продолжать этот надоевший лейтмотив, неожиданно решил попиариться на ремонте дорог! В скринах видите его пост? Это он так рассказывает о средствах из Государственного бюджета, подтверждаемых ненавистным ему «Укравтодором». Круто, да?» – написал Негулевский.