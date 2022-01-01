ДЖКХ Николаева дважды отказал владельцу пивного магазина пересадить или заменить обрезанные ели, поэтому он озеленил территорию 36-й бригады

Владелец магазина Южная Степная пивоварня «Дрофа» дважды обращался в Департамент ЖКХ Николаевского горсовета относительно сноса и пересадки или замены елей по проспекту Центральному, верхушки которых были обрезаны, но получил отказ от ДЖКХ.

Об этом Преступности.НЕТ сообщило руководство магазина.

Как известно, в мае 2021 года на Центральном проспекте пивной магазин спилил до середины ствола елки, которые растут перед его фасадом. А 17 января 2022 года мэр Сенкевич по примеру Филатова намекнул на проблемы пивной, которая обрезала ели, но там показали заключение ДЖКХ, что деревья «в нормальном состоянии».

Руководство магазина отмечает, что на странице мэра Николаева размещена ложная информация, которая причиняет вред деловой репутации предпринимателя. Они напоминают, что верхушки елей действительно были подрезаны, хотя до него это уже сделали «николаевские варвары». При этом предприниматель заплатил за такую подрезку штраф.

«Был страшный шум по этому поводу, что меня действительно удивило, потому что в городе режут деревья, оставляя столбы, и какая-то тишина по этому поводу. Никто штрафы не платит, даже платят за такую ​​незаконную обрезку миллионы гривен из городского бюджета», - удивился предприниматель.

В частности, директор компании дважды писал в ДЖКХ, где ему отказали в сносе или пересадке подрезанных деревьев, чтобы на их месте высадить новые, потому что в ДЖКХ указывали, что елки находятся в удовлетворительном состоянии, а также что они могут не выдержать пересадку.

Несмотря на отказ ДЖКХ директор компании Юрий Зелинский в июле 2021 года провел высадку зеленых насаждений в воинской части. А именно, в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского передали 30 кустов калины и 20 кустов самшитов, а также 500 кг мраморной гальки.

«И теперь писать, что предприниматель своих обещаний не выполняет – это действительно причинение вреда его деловой репутации, потому что это неправда. А писать о бетонном блоке и прорывах водопровода возле новой локации Дрофы, это вообще за пределами понимания. Кто вам ведет страницу? Что это за шантаж? Почему магазин должен закупать взрослые елки? Ждем от вас, как мэра города, наведения порядка в сфере ухода за зелеными насаждениями, контроль за подрядными фирмами, уничтожающими здоровые взрослые деревья в Николаеве, разрыв контрактов и обращение в суд на такую ​​«работу». Требуйте от них, чтобы они закупали для города новые взрослые деревья, а не предприниматели», - возмутилось руководство Южной Степной пивоварни «Дрофа».

Напомним, в пивном магазине заявили, что спиленные в центре Николаева деревья были не в надлежащем состоянии, но пообещали высадить новые.