Зеленский поручил министру Резникову пересмотреть список профессий для военного учета женщин

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которым женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства.

Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на электронную петицию №22/130110-эп, которую 23 декабря 2021 года разместила на сайте Официального интернет-представительства Главы государства гражданка Яна Рашевченко. Обращение поддержали более 37 тысяч граждан, передает Офис Президента.

Рассмотрев эту петицию, Президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по признаку пола.

Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» определено, что женщин, имеющих специальность или профессию, определенную в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодных к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, берут на военный учет.

Однако, как отметил Глава государства, общественный резонанс, отражающий, в частности, поданную электронную петицию, был вызван не столько нормами Конституции и законодательством Украины, сколько их неудачной реализацией, а именно: недостаточно обоснованным и потому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно с которым женщин принимают военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет.

- Учитывая высокое общественное внимание к поднятой в петиции проблематики и учитывая, что ее урегулирование законодательством Украины возложено на оборонное ведомство, я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению в то числе таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные потребности обороны государства; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин, – подчеркнул Президент Украины.

Также он поставил задачу решить вопрос применения взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые действительно необходимы с точки зрения постановки женщин на военный учет.

Как известно, в декабре прошлого года вышел указ Минобороны, согласно которому, женщинам почти ста профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах, однако после заявили, что никаких изменений в жизни женщин не будет. Указ вызвал широкий резонанс у общественности. В частности, два народных депутата выступили соавторами законопроекта, которым предлагают сделать военный учет для женщин добровольным.