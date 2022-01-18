Мининфраструктуры собирается реформировать сферу дипломирования моряков: «Выведем на качественно новый уровень и минимизируем коррупционные риски»

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о планах полностью перестроить и провести диджитализацию сферы дипломирования моряков, чтобы исключить возможные коррупционные составляющие.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили одну из крупнейших незаконных схем в сфере государственных услуг – оформление разрешительных документов украинских моряков. Она ежегодно приносила ее организаторам до 150 миллионов долларов. Схема работала довольно долго, вед по оценкам СБУ, государственный реестр документов моряков окончательно попал в руки частных лиц еще в конце 2019 - начале 2020 года, а это огромная структурированная база данных, которую собирали годами.

«Как это работало? При участии чиновников Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности они требовали от 3 до 8 тысяч долларов. Понятно, что одной из главных задач государства было не допустить уничтожения этих данных», - написал Кубраков.

По словам Кубракова, в августе прошлого года СБУ нашла дата-центр с серверами реестра, но работать с данными было невозможно, потому что все данные, а речь идет о нескольких терабайтах информации, были в максимально дезорганизованном состоянии. Поэтому Мининфраструктуры вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid начало процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта. На прошлой неделе объявили тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале «Дія».

«Пока же, с ноября прошлого года, возобновлено функционирование ключевых информационных систем на базе Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Надо понимать, что речь идет о временных мерах - ведь невозможно заставить работать эффективно инструменты, разрабатывавшиеся 5 лет под коррупционные интересы. Поэтому наша команда выбрала системное решение – полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков», - подчеркнул министр.

Он отметил, что такая работа не делается за пару месяцев, поэтому призвал с пониманием отнестись к тому, что недореформированная система не способна удовлетворить ни наши нужды, ни потребности моряков.

Он также напомнил о нескольких произошедших положительных изменениях. Министерство продлило срок действия ранее выданных документов моряков до июля 2022 года. Запущен экспериментальный проект по тестированию по международной системе CES 6.0, отменена обязательная периодическая аттестация моряков при наличии непрерывного стажа работы.

«Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков. И, конечно же, мы очень ждем от народных депутатов соблюдения обещания о проведении отдельного «морского дня» в стенах парламента для принятия дополнительных долгожданных решений. Наш план — максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски», -добавил Кубраков.

Министр инфраструктуры отметил, что государственные сервисы длительное время использовались как средство обогащения, в том числе, в транспортном секторе. И только сегодня этот процесс пытаются вывести в прозрачную плоскость и расконсервировать рынок открыть доступ для новых игроков. Поэтому он призвал всех незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае выявления фактов коррупции.

«Или многолетняя ситуация с международными разрешениями ЕКМТ, перепродаваемыми с огромной наценкой. Чтобы преодолеть коррупцию здесь, вводим контроль за каждым разрешением в режиме онлайн. Мы ежедневно работаем над тем, что сделать государственные сервисы удобными и доступными. Подчеркиваю, что мы по-прежнему открыты предложениям, готовы делиться информацией и обсуждать потенциальные решения. Приглашаю всех к конструктивному диалогу», - резюмировал он.

Напомним, что в августе 2021 года киберспециалисты СБУ завершили передачу министерству инфраструктуры Госреестра моряков, который контролировали мошенники.