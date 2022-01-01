МИД России прокомментировали сообщение об эвакуации российских дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации сотрудников посольства России в Украине.

Об этом сообщает Риа Новости.

Известно, что газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила о подготовке эвакуации 30 сотрудников российских консульств в Киеве и во Львове. По его информации, 5 января Украину покинули 18 человек: в основном жены и дети дипломатов, которых посадили на автобусы до Москвы. Также он добавил, что вскоре территорию РФ покинут еще 30 сотрудников российских посольств. Однако МИД опровергло эту информацию:

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - прокомментировало МИД РФ.

В свою очередь посольство РФ в Украине отказалось комментировать сообщение The New York Times:

"Мы работаем в штатном режиме, а информацию источников The New York Times не комментируем", - сказал представитель российского дипломатического корпуса.

Напомним, что ранее во время разговора Байдена и Путина США опровергло информацию о подготовке эвакуации американцев из Украины.