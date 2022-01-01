Мэр Николаева созывает депутатов горсовета на продолжение сессии 27 января

В четверг, 27 января, в Николаевском городском совете запланировано продолжение пленарного заседания очередной 12-й сессии.

Соответствующее распоряжение издал мэр Александр Сенкевич.

«Согласно распоряжению городского головы от 18.01.2022 «О назначении даты продолжения пленарного заседания очередной двенадцатой сессии Николаевского городского совета VIII созыва» 27 января 2022 в 12:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится заседание очередной двенадцатой сессии Николаевского городского совета VIII созыва», - сообщает управление аппарата совета.

Отметим, что это будет первое заседание сессии горсовета в 2022 году. Последние заседания сессии в 2021 году вел секретарь горсовета Дмитрий Фалько, потому что мэр Александр Сенкевич находился на больничном.