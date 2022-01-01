«Вся полнота власти у Токаева»: Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане записал видео и заявил, что он пенсионер, который никуда не уезжал

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение соотечественникам. Это первый выход политика на публику с конца 2021 года.

Об этом сообщает ATPress.

По его словам, январские события потрясли весь Казахстан:

«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», - добавил он.

Бывший президент назвал эту ситуацию уроком для всех, а также отметил, что следствие поможет выяснить кто организовал все погромы и убийства.

Нурсултан Назарбаев также заявил, что он пенсионер и территорию Казахстана не покидал:

"Я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал» , – отметил он.

В своем обращении он также добавил, что слухи и конфликте элиты Казахстана абсолютно беспочвенны:

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны».

Бывший президент добавил, что "30 лет, не покладая рук, работал во имя" Казахстана, указав на укрепление границ, "прогрессивные реформы", а также строительство независимого Казахстана.

"Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", – добавил он.

Напомним, что ранее в Казахстане захотели переименовать столицу Нур-Султан, а с улиц снимают таблички с именем Назарбаева.