В Тернополе патрульные провели экскурсию для 4-летнего мальчика, который мечтает стать полицейским

Тернопольские патрульные осуществили мечту 4-летнего мальчика Саши, который собирается стать полицейским.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Мама Саши рассказала инспекторам, что ее сын очень любит патрульную полицию, но празднование Рождества с патрульными они посетить не успели. Мальчик очень расстроился.

«Полицейские решили осуществить мечту маленького Александра и пригласили его в управление патрульной полиции. Инспекторы провели для Саши экскурсию, показали служебные автомобили и снаряжение. Маленький поклонник был очень доволен, тем более что он также пришел одетым в специальную форму «полицейского», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году николаевские спасатели под Новый год сделали подарок маленькому мальчику и прокатили его на пожарном автомобиле.