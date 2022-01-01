В российском Ростове запретили смеяться во время бракосочетания: «ЗАГС – не место для шуток»

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовской области приняло постановление о правилах проведения церемонии бракосочетания, оно запрещает смеяться во время торжества.

Об этом сообщает «Сноб».

Постановление вступило в силу 17 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона. Помимо запрета на смех, участникам церемонии нельзя громко разговаривать по телефону.

«При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускаются (…) громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», - говорится в постановлении.

Также запрещено ходить, двигать мебель, находиться в зале в грязной обуви или одежде и совершать любые действия, которые могут повлиять на график проведения церемоний или нанести материальный ущерб. Начальник ростовского ЗАГСа Ольга Исаенко сказала, что подобные правила существовали всегда, просто узаконили их только сейчас.

- Нужно помнить, что заключение брака – это не фарс, а ЗАГС – не место для шуток. Это место, где создается новая семья. И обычно люди проникаются этим событием, могут даже заплакать. Но если люди серьезно относятся к этому событию, точно никто не смеется, - объяснила Исаенко.

Напомним, ранее Россия расширила список продуктов, запрещенных для ввоза из Украины.