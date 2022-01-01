Охранная фирма отца начальника николаевского Главка полиции сменила юрадрес – «переехала» из Киева в центр Николаева

На скриншоте гугл-карт здание, по адресу которого зарегистрирована охранная фирма ООО «Секьюрайти», бенефициарным владельцем которого является Олег Шайхет – отец начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета – сменило юридический адрес. Теперь оно зарегистрировано в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

Как известно, отец главного николаевского полицейского владеет 51% ООО «Секьюрайти» и является его конечным бенефициаром. Фирма была основана в 2010 году и специализируется на деятельности частных охранных фирм. Также в числе учредителей ПАО «Укрнафта», связанной с Игорем Коломойским.

Ранее фирма «Секьюрайти» была зарегистрирована в Киеве, на улице Семьи Соснинных, 17. Но 19 ноября 2021 года адрес регистрации «Секьюрайти» был изменен – теперь в в этой графе указан другой адрес: Николаев, Спасская, 75а/1.

Примечательно, что едва ли не в нескольких кварталах расположено здание Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, как во время своей первой пресс-конференции после назначения на должность начальника областной полиции Шайхет заявил, что не знает о связях фирмы отца с Коломойским, но подтвердил его знакомство с олигархом.