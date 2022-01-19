Власти Индонезии определились, как будет называться новая столица государства

Власти Индонезии объявили о переносе столицы государства с острова Ява на восток острова Калимантан. На эти цели выделено почти 32 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Президент Джоко Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты еще в 2019 году. Однако из-за пандемии реализация проекта была приостановлена. Планируется, что процесс переноса столицы завершится к 2024 году. На такой шаг решено пойти из-за целого комплекса проблем, которые связаны с Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город уходит под воду – примерно на 15 сантиметров в год.

Новую столицу решено назвать Нусантарой, что в переводе означает «архипелаг».

- Это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг, - сказал министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, состоящем из 18 тысяч островов.