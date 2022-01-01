«Это удобно и упрощает работу»: николаевские налоговики рассказали о кассовых аппаратах для ФОПов

В Государственном управлении налоговой службы Украины в Николаевской области в очередной раз рассказали предпринимателям про важность установки кассовых аппаратов. Также отметили, что такое нововведение не придаст бизнесу финансовой нагрузки, а наоборот упростит работу бухгалтерского учета.

Об этом во время брифинга рассказали представители николаевской налоговой в стенах областного совета 18 января, перелает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, с 1 января 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым использование кассовых аппаратов стало обязательным для ФЛП, которые проводят расчетные операции.

Так, физическое лицо-предприниматель, который является плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп, согласно Налоговому кодексу Украины, обязаны применить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) при осуществлении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода. Кроме того, правовое поле разрешает использовать два вида РРО – классические и программные.

По слова начальник Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, программное РРО является практичней, так как регистратор устанавливается на любой смартфон или компьютер. Также он отметил, что программа бесплатная.

— Это удобно. Не нужно вести бухгалтерский учет. В некоторый случаях значительно упрощает работу (бухгалтера, - ПН), — отметил он.

В свою очередь заместительница начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Николаевской области Ольга Купчишина повторила, что накладные на закупку товара предпринимателю также не нужны.

— Сейчас распространяют слухи, что предпринимателю нужны первичные документы, если он покупает товар у производителя, никакие документы не нужны, — добавила замначальника.

Также, речь шла и о предпринимателях, которые осуществляют торговлю на территории сельской местности. Как рассказала Купчишина, если ФЛП осуществляют продажу и объем расчетной операции не перевешает 167 от размера минимальной заработной платы, то предприниматель имеют право работать без регистраторов расчетной операции. Кроме того, в сельской местности РРО должны иметь предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, где осуществляется продажа подакцизных товаров, или дистанционная торговля через интернет.

Она в очередной раз подчеркнула, что внедрение обязательных кассовых аппаратов не придаст бизнесу дополнительной финансовой нагрузки.

— Мы хотим сейчас всех вывести с тени. На территории Николаевской области есть субъекты предпринимательской деятельности, которые находятся в системе упрощенной налогообложение второй группы, прекратили свою деятельность, но могут выйти на рынки и продолжать торговать. Таким образом, когда мы применим РРО, то вы выведем с тени много субъектов предпринимательской деятельности, которые сейчас не платят налоги в бюджет наших ТГ. Также предпринимателям удобно, что не нужно приобретать регистраторы, а просто скачать ПРРО на смартфон…Вы (ФЛП, - ПН) только выбиваете то, что продали, и мы на сегодняшний день видим вашу выручку. Также не нужно вести книгу расчетов и расходов. Еще один момент, предварительное программирование товаров осуществляется только при продаже подакцизной продукции. На сегодняшний день это удобно и доступно. Нашу программу ГНС Украины можно скачать, она бесплатна и не несет за собой никаких расходов, — рассказала она

Начальник николаевской налоговой добавил, что некоторые ФЛП надеются, что будут внесены изменения в закон, поэтому и откладывают установку аппарата, при этом он отметил, что «этого не нужно делать. Закон принят, и он действует, более 240 тысяч предпринимателей уже зарегистрировали РРО».

— Изменений уже не будет, не ждите чего-то. Работайте в рамках закона, — подчеркнул Прокофьев.

Напомним, в николаевской налоговой разъяснили нововведения для ФОПов, касающиеся кассовых аппаратов, и рассказали о штарафах.