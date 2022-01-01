Спасатели предупредили жителей Николаевщины об опасности выходить на тонкий лед

В Первомайске и Братском 18 января спасатели провели информационные мероприятия и общались с гражданами о безопасности на льду.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели рассказали об опасности, которая может постигнуть человека на льду реки, и как спасти свою жизнь во время чрезвычайного происшествия, отметили признаки, свидетельствующие о ненадежности ледового покрытия – цвет и трещины.

«Не выходите на тонкий лед при слабых и непродолжительных морозах. Относительно безопасным считается лед: для одного человека – лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров; для оборудования катка – не менее 10-12 сантиметров (массового катания – 25 сантиметров); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров».

«Не собирайтесь на льду группами, не подходите друг к другу ближе, чем на 3 метра. Расстояние между лунками рыбаков должно быть минимум 5-6 метров. Нельзя делать возле себя сразу несколько прорубей. Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток, во время тумана, дождя или метели. Если случится беда, вас трудно будет заметить тем, кто может оказать помощь или вызвать спасателей», - рассказывали специалисты.

Также спасатели призвали детей не выходить на лед без сопровождения взрослых. В экстренных ситуациях следует позвонить в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, ранее николаевские водолазы обследовали дно реки Ингул перед Крещением.