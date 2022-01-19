Исследователи выяснили имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк

Команда историков и криминалистов установила имя возможного предателя, который в 1944 году в Амстердаме выдал нацистам прятавшихся евреев – семью и друзей Анны Франк.

Об этом сообщает ВВС.

Нацисты обнаружили Анну и других членов ее семьи и друзей, в общей сложности восемь человек, в Амстердаме 4 августа 1944 года. До этого они успешно скрывались почти два года в тайном укрытии в складском помещении на берегу канала. Всех их депортировали в концлагеря; 15-летняя Анна с сестрой Марго погибли в лагере Берген-Бельзен в начале 1945 года.

В послевоенное время выдвигались самые разные гипотезы и назывались имена десятков возможных предателей и соучастников этого преступления, а Музей Анны Франк, в 2016 году проводивший собственное расследование, даже предположил, что Анна и прятавшиеся вместе с ней люди могли быть обнаружены по чистой случайности.

Такой вывод не устраивал многих, и шесть лет назад за это дело взялась команда из двух десятков специалистов. На основе огромного объема обработанной информации они назвали главного, с их точки зрения, подозреваемого. Им оказался малоизвестный еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг, который мог пойти на такой шаг, чтобы спасти собственную семью.

Из всех задержанных выжил только отец Анны – Отто. Специалисты сосредоточили свое внимание на анонимной записке, полученной Отто Франком вскоре после его возвращения в Амстердам. В ней говорилось, что прятавшихся на чердаке предал некто Арнольд ван ден Берг, который сообщил нацистам и несколько других адресов, по которым скрывались евреи.

Ван ден Берг был нотариусом и, что немаловажно, членом Еврейского совета (юденрата), созданного по требованию немцев в оккупированных Нидерландах для руководства местной еврейской общиной.

Наведя справки о ван ден Берге, следователи выяснили, что он смог добиться того, чтобы его перестали официально считать евреем, и вышел из состава совета, однако это мало чем помогло ему. Новый владелец бизнеса, конфискованного у ван ден Берга, решил, что его обманули, и подал жалобу, в результате которой нотариуса опять причислили к евреям, и он вместе с семьей вновь лишился какой-либо юридической защиты. И все же в лагерь его семью не отправили.

По теории следователей, ван ден Берг во время работы в юденрате мог узнать адреса тайных убежищ и сдать их немцам в обмен на свою жизнь и жизнь близких. Когда Отто Франк узнал об этом, он мог понять мотивы нотариуса, такого же, как он, еврея, готового на любой шаг ради спасения семьи, поэтому он и не стал предавать огласке его имя.

Расследование с самого начала не ставило своей целью привлекать кого-то к ответственности, тем более что ван ден Берг, по данным голландской газеты de Volkskrant, скончался еще в 1950 году.

Напомним, ранее в Германии предстал перед судом 100-летний нацист, причастный к массовым убийствам в лагере смерти.