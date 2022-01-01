Филарет подал иск в скандальный суд, чтобы восстановить церковь Киевского патриархата

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести «зарегистрировать постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата» как действующей религиозной организации.

Об этом сообщает «Лига.net».

В сообщении о поступлении иска сказано, что подан он от имени «Предстоятеля церкви, Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета». Также содержится требование признать противозаконным бездействие Государственной службы по этнополитике и свободе совести в части регистрации упомянутого постановления в государственном реестре.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей в Украине. Собор образовал Православную церковь Украины, которой Вселенский патриархат затем вручил томос об автокефалии. После избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний объявил Филарета духовным наставником ПЦУ.

В июне 2019 года решением Кабмина в Украине была создана Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

Ранее Филарет провел поместный собор УПЦ КП, на котором постановили восстановить ранее ликвидированную Украинскую православную церковь Киевского патриархата и отменить признание Православной церкви Украины. В ПЦУ заявили, что собор Филарета – это раскол. Минкульт подтвердил, что УПЦ КП была упразднена приказом №54 ведомства от 30 января 2019 года, тот же приказ легализовал устав Киевской митрополии ПЦУ. Глава ПЦУ лишил Филарета прав на управление киевскими епархиями и монастырями.

Как известно, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку. Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.