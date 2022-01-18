«Я очень рад, что я из Украины», - Усик рассказал, почему не уехал жить в США

Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что не уехал в США из-за желания сохранить свою семью.

Об этом сообщает «Трибуна».

– У меня был практически подписан контракт с американской промоутерской компанией, но одна из причин, почему я отказался – я знал, что могу потерять семью. Катерина (жена Усика) не желала уезжать в США. На тот момент для меня, 24-летнего парня, олимпийского чемпиона, Америка – это что-то вообще. Я приеду туда и стану самым известным в мире человеком.

- Но мой вес, крузервейт, он не был там таким сильно популярным. Общение с женой о том, что мы поедем в США, будем жить, тренироваться – для нее это было: «Да, я не против, но давай подумаем. Может, ты поедь на месяц». Я сказал, что на месяц не получится. Если ехать, то надо на 6-7 месяцев. Многие так уезжали. Я реально понял, что если я уеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она для меня, - говорит Усик.

Он не жалеет, что не поехал в США, но признает, что в других странах мог бы больше заработать.

– У меня замечательная карьера. Мне сейчас говорят: приезжай к нам… Я очень рад, что я из Украины. Безумно рад, что я родился конкретно в этой стране, – сказал Усик.

Напомним, украинец Александр Усик 26 сентября в Лондоне выиграл бой у британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям (WBA, IBF, WBO и IBO).