Британия передала Украине противотанковые гранатометы

В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины

Как известно, во вторник 18 января, Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна предоставит Украине оборонные противотанковые вооружения.

Заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях:

«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации» - подчеркнул Анатолий Петренко.

Напомним что ранее, Пентагон заявил, что готов оказать поддержку ВСУ для усиления их оборонных способностей.