Мэр Николаева собирается в феврале утвердить новую структуру горсовета: «Предлагаем в два раза уменьшить количество главных распорядителей средств»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич собирается в феврале вынести в сессионный зал для утверждения депутатами новую структуру городского совета.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Александр Сенкевич отметил, что уже на следующей неделе он собирается представить новую структуру депутатской рабочей группе, чтобы обсудить нововведения и внести какие-то изменения.

— Надеюсь, что на первой февральской сессии мы вынесем эту доработанную структуру с депутатами в сессионный зал. Не хотел бы анонсировать, но изменения будут, точно, мы будем предлагать уменьшить количество главных распорядителей средств в два раза. Сейчас около 22 главных распорядителей средств, будем предлагать их уменьшить до 10, - поделился мэр.

Также он добавил, что в связи с тем, что количество главных распорядителей сократят им рекомендовали пока не объявлять те или иные закупки.

Ранее сообщалось, в бюджете на 2021 год на содержание управленческого аппарата исполнительного комитета предусмотрено 440 миллионов гривен. Некоторые депутаты считают, что штат нужно сокращать, а сэкономленные бюджетные средства на зарплатах можно потратить на развитие города. Поэтому мэр Александр Сенкевич заявил, что новый депутатский корпус сможет выработать новую структуру органов городской власти.

Отметим, что в Николаевском горсовете нового созыва уже несколько раз поднимался вопрос сокращения количества чиновников. К примеру, депутаты от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» накануне бюджетной сессии заявили, что не будут поддерживать бюджет Николаева на 2021 год, в том числе, из-за огромных расходов на содержание чиновников.

Кроме того, в Николаевской мэрии пытались понять, как оптимизировать управленческий аппарат во время первого заседания рабочей группы по оптимизации структуры. Потом в Николаевской мэрии два часа обсуждали, как оптимизировать штат работников и решили заслушать еще ряд чиновников.

Напомним, Государственная аудиторская служба, которая проверила бюджет Николаева за последние два года и три месяца, пришла к выводу, что город за это время потерял 2,6 миллиарда гривен, из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений.

В частности, Государственные аудиторы выявили, что ряд структурных подразделений исполнительных органов Николаевского городского совет дублируют функции друг друга. И если оптимизировать штат чиновников, то ежегодно город будет экономить более 74,5 миллионов гривен на их содержании.

При этом, Сенкевич заявил, что госаудиторы, которые насчитали ущерб бюджету из-за большого штата мэрии, не приняли во внимание децентрализацию.

Позже мэр Сенкевич посетовал на подготовку подчиненных к аппаратному совещанию и решил, что нужно менять структуру мэрии и заявил, что собирается до конца года принять новую структуру горсовета.