«Северный поток-2» несовместим с агрессивными действиями России, - глава МИД Великобритании

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток – 2".

Об этом Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс рассказала в Twitter.

"Хорошее развитие событий. "Северный поток-2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа", - подчеркнула она.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI — Liz Truss (@trussliz) January 18, 2022

Напомним, что ранее Сенат США провалил голосование за введение санкций против газопровода «Северный поток-2». После этого был запланирован официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена с Президентом Украины, Владимиром Зеленским. Во время встречи политики обсудят вопросы безопасности, энергетики а так же поднимут тему «Северного Потока-2». В среду, 19 января, Энтони Блинкен прибыл в Украину.