Мэр Сенкевич заявил, что мариуполец Мирошниченко «должен вникнуть в сферу ЖКХ Николаева», а Чучмай - «отстроить работу КП »Парки«

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил назначение двух мариупольцев Дмитрия Мирошниченкона и Дмитрия Чучмая на руководящие должности в исполнительных органах горвласти.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Александр Сенкевич отметил, что в прошлом году «был сформирован десант николаевцев», которые совершили недельные визиты в Мариуполь, чтобы «перенять у них опыт работы с городским хозяйством и с настройками этого городского хозяйства».

По словам мэра, бывшего руководителя «Мариупольтеплосеть» Дмитрия Мирошниченко он планирует назначить заместителем директора Департамента ЖКХ с приставкой «и.о. директора».

— В частности, перед Дмитрием Мирошниченко стоит задача вникнуть в систему ЖКХ и предприятий, которые с этим связаны, – заявил мэр Сенкевич.

А экс-директора «Мариупольавтодор» Дмитрия Чучмая, которого уволили из-за коррупционного скандала, он собирается утвердить на должность директора КП «Николаевские парки», на баланс которого передают все зеленые зоны, скверы и парки города.

— У Дмитрия Чучмая задача фактически заново построить работу предприятия КП «Николаевские парки». Потому что все зеленые зоны будут на балансе предприятия, – добавил он.

Дмитрий Мирошниченко Дмитрий Чучмай

Напомним, 10 августа, детективы НАБУ задержали вице-мэра Николаева и директора ДЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, а также его первого заместителя Александра Брыжатого. Они проходят главными подозреваемыми по делу о хищении 26 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной.

Стоит отметить, что подписантом практически всех документов по реконструкции Соборной площади, которая была начата в 2018-ом году и до сих пор не введена в эксплуатацию, был Александр Брыжатый. Сами работы были начаты в мае 2019 года, когда директором ДЖКХ был уже Сергей Коренев.

Уже 19 августа мэр Николаева Александр Сенкевич по инициативе Коренева отстранил его от должности директора ДЖКХ, но оставил на позиции вице-мэра. При этом сферу ЖКХ, которую тот курировал ранее, вверил другому заместителю - Юрию Степанцу. К тому же, мэр Николаева поручил своему заму Кореневу, подозреваемому в хищениях на реконструкции Соборной площади, курировать сферу капстроительства.

Напомним, что временно и.о. директора ДЖКХ назначили Наталью Осецкую и накануне Нового года мэр Сенкевич заявлял, что в начале 2022 года ей начнут искать замену.

А фигуранта дела Соборной площади Брыжатого трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города. В частности, мэр Сенкевич поставил его курировать тендерные закупки на КП «Парки».

Также, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Депутаты Николаевского горсовета с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг. Отметим, что в Николаевской мэрии на условиях лизинга собираются закупить почти 40 единиц спецтехники для КП – перечень должны утвердить депутаты на сессии.