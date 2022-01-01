Сенкевич оправдал свалки листьев в центре Николаева «плохо настроенной работой ЖКХ» – для исправления ситуации ему нужен год

По мнению городского головы Николаева Александра Сенкевича, не вывезенные с осени свалки опавшей листы говорят о плохо настроенной работе в сфере ЖКХ.

Об этом он заявил в онлайн-эфире 18 января, передает «Преступности.НЕТ».

Николаевцы пожаловались, что с осени никто не вывез горы опавшей листвы с придомовой территории в центре города.

— На самом деле, это одна из проблем, что «у семи нянек дитя без глаза». Это происходит потому, что компании, которые должны этим заниматься, то есть управляющие компании, они сгребают эти горы и готовят к тому, чтобы их вывезли. Администрации районов в этом помогают. Где складывают это все в мешки, там быстрее вывозят, где нужна специальная техника, то часто задерживается вывоз, - заявил мэр.

Также он добавил, что в обслуживании зеленых зон, где часто размещают такие стихийные свалки с листвой, скоро будет помогать КП «Николаевские парки» и свалки будут вывозить вместе с ТБО. К тмоу же, по городу будут размещать контейнеры-лодки, куда можно будет скидывать строительный и стихийный мусор, чтобы и его оперативно вывозили.

— То, что мне задают вопросы о том, что не вывезена листва, это говорит о плохо настроенной работе в системе ЖКХ. Я надеюсь, что в ближайшее время мы усилимся в этом направлении и исправимся за этот год. Создается новое мощное предприятие. Мы по другому оптимизируем сотрудничество и не для того, чтобы мэр или начальник ЖЭКа выходил убирать листья, - прокомментировал Александр Сенкевич.

Ранее мэр заявлял, что стихийные свалки образовываются «нерадивыми и ленивыми индивидуумами», которые выкидывают бытовой мусор не в специальные контейнеры, а на кучи с опавшей листвой.

Как известно, усилиться мэр Николаев решил двумя экс-чиновниками из Мариуполя, а именно Дмитрий Мирошниченко «должен вникнуть в сферу ЖКХ Николаева», а Дмитрий Чучмай - «отстроить работу КП «Парки».