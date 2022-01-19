В Испании умер самый старый мужчина в мире, он немного не дожил до дня рождения

В Испании 18 января в возрасте 112 лет и 341 день скончался самый старый мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия.

Об этом сообщает «Бабель».

Звание «Самого старого живого мужчины» Сатурнино получил в сентябре 2021 года – тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино родился 11 февраля 1909 года, в 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьеррес. У супругов есть семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Мужчина секретом своего долголетия называл то, что он никого не обижал. Он рассказывал, что благодаря своему невысокому росту – 1,50 метра он избежал участия в гражданской войне в Испании в 1936 году и в то же время основал преуспевающий сапожный бизнес. Он начал производить обувь для армии и стал известным местным ремесленником. Когда он не занимался бизнесом, то играл в футбол.

Напомним, ранее другой испанский пенсионер предотвратил трагедию на стройплощадке: он вспомнил, что 84 года назад туда упала авиабомба.