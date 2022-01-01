У Путина заявили, что готовы пересмотреть свои требования о не вступлении Украины в НАТО и уменьшить их до двух вариантов

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть либо отзыв формулы бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

- Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязательств" , что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию, - сказал Рябков.

По его словам, Россия будет обращаться к ответственности Соединенных Штатов, «чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи», которые привели к нынешнему кризису.

Рябков также добавил, что Россия сделает все возможное, чтобы по дипломатическим путям прекратить продолжение интеграции Украины в НАТО:

- Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без обретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию назад, ребалансировать эту ситуацию с дипломатических каналов. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, по которому нужно пойти для дипломатического решения, - сказал Рябков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от США юридических гарантий, чтобы НАТО не расширялось на восток.

Кроме того, в РФ потребовали, чтобы НАТО прекратило военную помощь Украине и отозвало своих инструкторов. Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключено, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может разместить военную инфраструктуру на Кубе и Венесуэле.

На что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.