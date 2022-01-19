В Украине впервые трансплантировали печень годовалому ребенку от посмертного донора

Во Львове впервые за историю Украины врачи провели успешную операцию по пересадке печени годовалому ребенку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

Операцию по трансплантации провели в детской больнице «Первое территориальное медицинское объединение города Львова». Мэр отметил, что это была одна из самых сложных операций, когда-либо проводимых в нашей стране.

У однолетнего Артема обнаружили ярко выраженную печеночную недостаточность - трансплантации ждали 9 месяцев. По словам Садового, посмертным донором стал 44-летний мужчина из Винницы - он согласился на трансплантацию.

«Спасибо его родным за такое решение. Светлая ему память», - написал Садовой.

Напомним, как в Виннице патрульные помогли срочно доставить донорские органы 44-летнего мужчины, скончавшегося от инсульта. Органы доставили трем пациентам в разные регионы Украины.