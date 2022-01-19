В Украине создали Госслужбу, которая займется усыновлением и защитой прав детей

Кабинет министров создал Государственную службу Украины по делам детей – центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который займется сферой усыновления и защиты прав детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В настоящее время вопросами, связанными с правами детей, прямо или косвенно занимаются шесть министерств. Создание службы по делам детей позволит:

- усилить кадровый (профессиональный) потенциал в области защиты прав детей; - содействовать приоритетности вопросов защиты прав детей на всех уровнях, в соответствии с административно-территориальным устройством Украины; - создать эффективную систему органов исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты прав детей.

Кроме того, Министерство социальной политики ведет работу по подготовке проекта Положения о Государственной службе Украины по делам детей и соответствующим изменениям в законодательстве.

Напомним, что после материала интернет-журнала NikLife лишенные родительской опеки брат и сестра нашли новую семью.