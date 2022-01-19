Глава Николаевской ОГА и председатель фракции «Слуга Народа» провели рабочее совещание в 10-й морской авиабригаде

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19.01.2022 21:02

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким провел выездное рабочее совещание в 10-й морской авиационной бригаде в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница председателя ОГА Ольга Малярчук.

10-ю бригаду также посетил глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич. Представители власти обсудили с военнослужащими проблемы воинской части:

- отсутствие достаточного количества помещений для деятельности подразделений. Для нужд военнослужащих необходимо построить 3 помещения (для размещения личного состава авиационной эскадрильи, спасательной парашютно-десантной группы, личной службы и групп обеспечения);

- обеспеченность военнослужащих постоянным жильем;

- организация санаторно-курортного оздоровления детей-членов семей военнослужащих;

- благоустройство территории бригады;

- обустройство открытой спортивной площадки для авиационных подразделений.

«Каждый из вопросов был подробно обсужден с председателем ОГА и взят на его личный контроль», - сообщила Малярчук.

Напомним, ранее в СБУ утверждали, что у командира 10-й морской авиационной бригады полковника Ильи Олейникова есть гражданство РФ. По информации «Преступности.НЕТ» из источников в прокуратуре, во время обыска у Олейникова не нашли паспорт РФ. Подозрения о российском гражданстве основывались на российских реестрах.

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