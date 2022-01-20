Мэр Николаева заявил, что банкам передали все документы по закупке новых автобусов и троллейбусов на автономном ходу для выбора победителя

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в ближайшее время будут известны победители торгов по закупке троллейбусов на автономном ходу и новых автобусов.

Об этом он рассказал в онлайн-эфире 18 января, передает «Преступности.НЕТ».

По его словам, в тендере по закупке троллейбусов на автономном ходу уже определились с победителем.

— Мы отправили все документы банку. У нас определились две компании «Литам» и БКМ. Вроде по цене и по качеству побеждают БКМ. Решение будет принято ЕБРР, - отметил мэр.

Что касается закупки автобусов, то уже было раскрытие всех предложений и банку также направлены все документы.

— Но пока не могу оглашать, думаю, в ближайшее время будет объявлен победитель, - добавил Александр Сенкевич.

Как известно, в июле 2020 года Минфин согласовал Николаеву кредиты на покупку 50 автобусов и 60 троллейбусов. В начале мая 2021 года мэрия Николаева подписала договор на поставку 40 троллейбусов, которые ожидали до конца года. Также на «Преступности.НЕТ» вышел материал, в котором был поднят вопрос того, кто и как будет платить за «кредитные» троллейбусы».

По состоянию на конец декабря 2021 года Николаев получил уже есть 27 новых троллейбусов из 40, которые были куплены за кредитные средства ЕБРР. В начале 2022 года Николаев получит остаток новых троллейбусов. Закупка троллейбусов на автономном ходу проходит по отдельному тендеру.

Что касается закупки автобусов, то в марте 2021 года Европейский инвестбанк объявил тендер на покупку автобусов для Николаева за €4,5 миллиона. Тогда в конкурсе участвовали два предприятия - ООО «Современные грузовики» и ООО «Черниговский автозавод». Позже выяснилось, что украинский завод готов поставить в Николаев в 1,5 раза больше техники, чем представители МАЗа, за счет кредита ЕИБ.

Но в итоге, из-за санкций ЕС Николаев отказался закупать белорусские МАЗы по кредиту ЕИБ, поэтому город решил провести новый тендер. В частности, мэр Сенкевич захотел запустить на тендер по закупке автобусов больше иностранных компаний, но из-за этого город мог получить меньше транспорта. Также мэр сообщал, что тендерные условия расширили и мэрия Николаева в сентябре объявит новый конкурс на закупку автобусов.

28 сентября Европейский инвестбанк объявил повторный тендер на покупку новых автобусов для Николаева на сумму до €4,5 миллиона.

Также сообщалось, что с возмещения НДС на покупку кредитных автобусов в Николаев забрали ₴1,8 миллиона. Деньги потратят на покупку квартир для переселенцев в софинансировании с Госбюджетом.

В декабре стало известно, что на повторный тендер по закупке новых автобусов для Николаева подались три предприятия. Позже на «Николаевпасстрансе» пообещали, что в начале лета 2022 года город получит первую партию новых автобусов – их планируют запустить в отдаленные микрорайоны.