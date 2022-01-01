К осени 2022 года будет готов проект строительства тоннеля под ж/д переездом в Корабельном районе – Сенкевич надеется на софинансирование от Киева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что до сентября подрядная организация должна предоставить проектно-сметную документацию по строительству тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе. После чего будет объявлен тендер на проведение соответствующих работ. В частности, мэр ожидает получить частичное финансирование проекта от государства.

Об этом он заявил во время онлайн-эфира 18 января, передает «Преступности.НЕТ».

Александр Сенкевич указал, что на 2022 год выделены средства на проектирование этого тоннельного переезда и работы в этом направлении уже ведутся. Тендер выиграла турецкая компания - подразделение компании «Onur».

— Это компания, которая строит мостовые переходы, и сейчас строит мост в Запорожье, она занимается и дорогами в Украине. У компания есть большой опыт, как это делать. Я думаю, что до сентября у нас будет этот проект и уже объявим на этот проект тендер, – сообщил Александр Сенкевич.

Также мэр напомнил, что катарская компания QTerminals, которая взяла в концессию порт «Ольвия», согласилась выделить на проект 80 миллионов гривен.

— Остальные средства будем искать в государственном бюджете, потому что на самом деле этот проект важен как для николаевцев, так и для портовой инфраструктуры, которую обещали создать для наших портовиков Корабельного района, – резюмировал мэр Александр Сенкевич.

Напомним, как мэр Николаева рассказал о нескольких вариантах решения проблемы с фурами в Николаеве, в том числе и строительстве подземного тоннеля. Также он заявил, что фирма, которая возьмет в концессию николаевский порт «Ольвия», обязуется выделить ₴80 миллионов на строительство тоннеля под ж/д переездом.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал строительство объездной дороги возле Николаева.

Также сообщалось, что в Николаеве построят дорожную развязку на ж/д переезде – проект профинансируют «Ника-Тера» и катарская компания.