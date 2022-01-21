Возле украинской станции «Академий Вернадский» насчитали почти 3 тысячи пингвинов и их птенцов

Биологи 26-й украинский антарктической экспедиции насчитали около 3 тысяч пингвинов, как малышей так и взрослых птиц, проживающих на острове Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернадский».

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что на днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседов.

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Прежде акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (напоминаем, что эти птицы питаются крилем). Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины приспособлены к этому, но все же были засыпаны гнезда. Плюс традиционные приступы хищников. Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы. Однако окончательные итоги по «демографической ситуации» можно будет сделать в конце сезона.

«Но несмотря на все птенцы растут и активно изучают окружающий мир. Совсем скоро они начнут собираться в ясли и будут готовиться к взрослой жизни», - сообщают полярники.

Также полярники напомнили, что в основном на острове проживают суббантарктические пингвины. Их также называют «осли» за характерный крик, который раздается почти круглосуточно, или же дженту от английского названия «gentoo».

Они массово возвращаются к «Вернадскому» весной на брачный сезон. В это время строят гнезда из камушков, ухаживают, создают пары и откладывают яйца. Где-то через месяц из них появляются птенцы. И яйца, и малышей поочередно высиживают оба родителя.

«В общей сложности в мире существует 18 видов пингвинов, и что интересно – не все из них живут в районе Антарктиды. Например, мелкие желтоглазые пингвины освоили прибрежную полосу леса Новой Зеландии, нарядные магелановые встречаются на побережье Южной Америки, а черноногие являются коренными жителями Африки. Антарктику же населяют 12 видов. Из них в районе нашей станции живут три: Субантарктический пингвин, пингвин Адели и Антарктический пингвин. Как их быстро различить между собой – обязательно расскажем в следующих сообщениях», - сообщили в антарктическом центре.

Напомним, что в июле 2021 года в Антарктиде тысячи пингвинов заполнили окрестности украинской станции «Вернадский».