«Налаживаем и отстраиваем с нуля»: николаевской «инфекционке» меценаты продолжают помогать с продуктами питания

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская сообщила, что благотворители продолжают помогать больнице, в том числе и с продуктами.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Как сообщает Студзинская, после предыдущего руководителя приходится «налаживать, а порой, и отстраивать с нуля» административно-хозяйственные процессы учреждения.

Также известно, что в больнице с 17 января по 4 февраля работают аудиторы Южного офиса, которые «комплексно изучают ситуацию в «инфекционке» за период руководства больницей бывшего директора».

Исполняющая обязанности главы КНП также поделилась, что небезразличные люди, несмотря на то, что в учреждении нет проблем с продуктами, продолжают поставлять на пищеблок различные овощи, сухофрукты и крупы.

«Несмотря на то, что на данный момент в больнице нет проблем с продуктами питания для пациентов, небезразличные люди, продолжают проявлять инициативу и оказывать помощь по этому направлению. За что им огромное спасибо от наших поваров и пациентов. - 700 килограмм овощей: картошка, свекла, морковь; - 90 килограмм сухофруктов разных видов; - 90 килограмм всевозможных круп – от гречки до пшеничной. Все это передано нашим поварам и будет использовано по назначению, чтобы наши пациенты получали качественное питание для благополучного выздоровления, - написала Студзинская.

Напомним, что после прихода Госаудитслужбы и огласки финансовых нарушений, бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы, которую они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом, за короткий период работы служба уже успела обнаружить серьезные нарушения в хозяйственной деятельности предприятия бывшим руководством учреждения в лице экс-директора «инфекционки» Светланы Федоровой. В частности, договора на закупку продуктов и медикаментов попросту не заключались.



Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Сейчас Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП. Также Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными».