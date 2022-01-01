В николаевских больницах устанавливают автоматические внешние дефибрилляторы для оказания первой помощи

В учреждениях здравоохранения Николаева устанавливают автоматические внешние дефибрилляторы. Это приборы для восстановления сердечного ритма, разработанные для оказания первой помощи при опасных для жизни аритмиях, а также внезапной остановке сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской мэрии.

В управлении здравоохранения Николаева сообщают, что ежегодно в Украине 70% смертей происходит именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а около 40% из них случается из-за внезапной остановки сердца. В случаях остановки сердца больше всего шансов на жизнь у человека, которому была оказана помощь в первые минуты.

«Простой интуитивный интерфейс прибора, понятные голосовые подсказки, четкие инструкции позволяют выполнить эффективные реанимационные мероприятия даже не подготовленному человеку. Дефибрилляторы размещают на видном месте, а специализированные наклейки помогают поскорее до него добраться», - сообщили в горсовете.

В частности, в роддоме №3 прибор находится в холле женской консультации (улица Киевская, 3). Это место выбрали не случайно, каждый день здесь бывает значительное количество пациенток.

Напомним, как накануне Нового года в Николаеве открыли приемное отделение БСМП отремонтированное в рамках «Большой стройки».