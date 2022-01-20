Завышенные платежки ТЭЦ: Лидер ОПЗЖ Ильюк инициировал обращение от горсовета Николаева к «Нафтогазу» с требованием пересчитать тариф жильцам

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Ильюк инициировал обращение от имени Николаевского городского совета к «Нафтогазу», чтобы те дали разрешение «Николаевской ТЭЦ» провести пересчёт цены на отопление для местных жителей.

Об этом депутат Артем Ильюк сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, в декабре прошлого года сотни николаевцев – абонентов «Николаевской ТЭЦ» получили платежки за отопление, где цена резко увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Так, семьи, платившие порядка 1200 гривен за отопление квартиры, вынуждены платить около 3400 гривен. В некоторых случаях ТЭЦ насчитала абонентам до 12000 гривен.

В ТЭЦ выразили готовность пересчитать тариф, но для этого им необходимо официально разрешение от «Нафтогаза». Чтобы ускорить процесс и защитить благосостояние николаевских семей глава фракции ОПЗЖ в горсовете Николаева Артем Ильюк подготовил обращение от городской власти к «Нафтогазу».

«Я не понимаю, как за весь прошедший месяц в «Нафтогазе» не решили проблему диких тарифов у части николаевцев. Ведь платить приходится пенсионерам, многодетным семьям и простым горожанам, у которых порой месячный доход меньше, чем пришла платежка за отопление. Зато долги за коммуналку в нашей области уже превысили 1 миллиард гривен», – написал оппозиционер.

Артем Ильюк призвал мэра Николаева вынести его проект обращения к «Нафтогазу» на ближайшую сессию, а депутатов горсовета – поддержать его.

«Цель одна – пересчет платежек для жителей, пострадавших от непомерных цен. Только «Нафтогаз» может «спустить» указание ТЭЦ пересчитать тариф для николаевцев. Цепочка взаимосвязей сложная, но, к сожалению, по-другому в нашей стране работать власть не собирается. Наша задача – защитить людей от драконовских цен за отопление, которые насчитали в ТЭЦ», – заявил депутат.

Резюмируя, Ильюк напомнил об обещании Президента Владимира Зеленского не повышать тарифы на отопление.

«Пусть «Нафтогаз» и ТЭЦ отвечают и ВЫПОЛНЯЮТ ОБЕЩАНИЯ, данные Зеленским: тарифы на отопление в этот отопительный сезон повышать нельзя!» – написал глава фракции ОПЗЖ.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен. Некоторым николаевцам, абонентам ТЭЦ за декабрь придется заплатить порядка 8 тысяч гривен.

В частности, Артем Ильюк ранее потребовал объяснений от руководства ТЭЦ.