Бригады «ЭЛУ автодорог» в Николаеве проводят ямочный ремонт дороги по улице Космонавтов

В Николаеве две бригады «ЭЛУ Автодорог» ликвидируют аварийность по улице Космонавтов от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожной.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что проводить ремонтные дороги позволила плюсовая температура.

«Обрабатываются карты битумом. Выгруженный асфальт распределяется по всей площади карт дорожниками с помощью гладилок и закатывается катком. Температура асфальта при разгрузке более 150°С», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января 2022 года в Николаеве «ЭЛУ автодорог» начало ямочный ремонт дорог в трех районах.