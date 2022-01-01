«Как эксперт ничего не делает, зачем тогда она нам нужна?»: Федорову исключили из состава группы инфекционистов Николаевской области

Бывшего директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлану Федорову исключили из группы инфекционистов, куда она входила одним из экспертов. Как оказалась, экс-руководительница не выполняла свои обязанности, а в последний раз и вовсе составила заявление на лечение гепатита исключительно для своей больницы, оставив остальные учреждения области без списка.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской ОГА Игорь Поляков.

— У нас есть приказ управления охраны здоровья «Об утверждении состава группы экспертов управления охраны здоровья обгосадминитрсации». Она (Светлана Федорова, - ПН) входила в группу экспертов, где была седьмой, по направлению инфекционных заболеваний. Она, как эксперт не хочет ничего делать в этом направлении, — отметил он.

Поляков также сообщил, что Федорова составила список больных на гепатит и потребность в медикаментах только для «своего учреждения», оставим остальные больницы области «за бортом».

— Она завалила заявление по гепатиту, что мы сейчас выслушиваем от МОЗа. Она составила заявку для лечения больных на гепатит в период 2022-2023 годов только для своего учреждения, а всю область оставила вообще за бортом. То есть, лечиться от гепатита будут исключительно те люди, которые приходят к ней в больницу. Она, как специалист по инфекционным заболеваниям, должна была собрать со всех больниц потребность в медикаментах и количество больных. Она как эксперт ничего не делает, зачем тогда она нам нужна в составе экспертов? Не хочет работать, пускай не работает!, — добавил замначальника управления здравоохранения.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».

Также напомним, как в Счетной палате зафиксировали значительную разницу в зарплатах руководителей и медработников, приведя в пример николаевскую «инфекционку».

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными». Примечательно, что в последний месяц работы на посту директора КНП Федорова получила почти 463 тысячи гривен.

Напомним, что после прихода Госаудитслужбы и огласки финансовых нарушений, бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы, которую они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом, за короткий период работы служба уже успела обнаружить серьезные нарушения в хозяйственной деятельности предприятия бывшим руководством учреждения в лице экс-директора «инфекционки» Светланы Федоровой. В частности, договора на закупку продуктов и медикаментов попросту не заключались.